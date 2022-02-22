У Львівській міськраді 23 лютого відбудеться позачергова сесія. На ній обговорять потреби українських захисників.

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Львів звернеться до уряду щодо тероборони

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що місто понад пів року готують до функціонування в умовах надзвичайної ситуації. На випадок воєнної загрози у Львові створили оперативний штаб реагування.

Зло програє. Це вже очевидно. Тому й так біситься і розкидає прокльони та погрози навкруги. Загнане в кут зло небезпечне. Тому нам зараз як ніколи потрібні холодний розум, єдність і витримка,

– зауважив мер.

Садовий додав, що на позачерговому засіданні ЛМР депутати повинні проговорити та визначити потреби військових, які вже зараз перебувають на передовій.

"Зараз вони є пріоритетом номер один для всіх. Сесія звернеться до Уряду з пропозицією спростити процедуру закупівель для облаштування підрозділів сил територіальної оборони та функціонування міста", – зазначив міський голова.

Садовий наголосив, що Львів підтримує пропозицію МЗС про розірвання дипломатичних відносин з Росією, адже це потрібно було зробити щонайменше 8 років тому.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!



Цивілізований світ підтримав Україну та засудив визнання Росією бойовиків / Інфографіка 24 каналу

Повний текст допису Андрія Садового:

Зло програє. Це вже очевидно. Тому й так біситься і розкидає прокльони та погрози навкруги. Загнане в кут зло небезпечне. Тому нам зараз як ніколи потрібні холодний розум, єдність і витримка. Ми готуємо місто до функціонування в умовах надзвичайної ситуації. Насправді цей процес триває вже більше ніж пів року. У Львові створено оперативний штаб реагування на випадок воєнної загрози. На завтра скликаємо позачергову сесію Львівської міської ради. Маємо окремо проговорити та визначити потреби військових, які вже сьогодні перебувають на передовій. Зараз вони є пріоритетом номер один для всіх. Сесія звернеться до Уряду з пропозицією спростити процедуру закупівель для облаштування підрозділів сил територіальної оборони та функціонування міста. Ми підтримуємо пропозицію МЗС про розірвання дипломатичних відносин з Росією. Це потрібно було зробити щонайменше 8 років тому.