Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін наголосила, що рішення Росії означає повну відмову від мінських угод, інформує 24 канал. Крім того, воно суперечить дипломатичним зобов'язанням, які на себе брала Москва.

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Квін запевнила, що дії Путіна матимуть сильну відповідь США. Наприклад, президент США Джо Байден вже підписав указ, який забороняє фінансування окупованих територій. Однак це тільки перший крок.

Погляди Путіна – "схиблені"

Квін відповіла Путіну, що Україна була заснована українським народом. Вона пишається багатою культурою, яка тільки зміцнилась після того, як держава змогла скинути ярмо Радянського Союзу.

Обурливі заяви Путіна про Україну та український народ були абсолютно відірваними від реальності, і показували його схиблені погляди, які відповідають не лідеру світового рівня, а найгіршим авторитарним лідерам Європи,

– наголосила чиновниця.

Повірена нагадала, що українці відбивали численні спроби Путіна підірвали прогрес сучасної, демократичної, європейської країни. Квін переконана, що Україна вистояла досі, тож вистоїть і зараз.

Вона підсумувала, що дії Путіна загрожують не лише Україні, а й світовому порядку. Водночас США та партнери залишаються разом з Україною.

Що цьому передувало

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого офіційно "визнав" фейкові псевдореспубліки на Донбасі. Він підписав з бойовиками договори про дружбу, а в своїх указав передбачив введення російських військ на Донбас.

Путін також виступив із промовою, в якій озвучив абсурдні пропагандистські тези. Наприклад, нібито "Україну створив Ленін". Глава Кремля також вдався до погроз, пообіцявши "показати Україні справжню декомунізацію".

Україна одразу скликала засідання Ради національної безпеки та оборони та звернулась до міжнародних партнерів.

Міжнародна спільнота засудила кроки Москви. Світ готує санкції. Німеччина навіть призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський отримав запит про розірвання дипломатичних стосунків з Росією.

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