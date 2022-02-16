Про це розповіла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін у ексклюзивному коментарі 24 каналу. У Львові перебуває основна команда – керівники різних відділів у посольстві.

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Візит дипломатів США

За словами Крістіни Квін, американським представникам подобається у Львові. Водночас вони сподіваються якнайшвидше повернутися до Києва.

Залишатимемося тут, допоки не зникне пряма загроза проти Києва,

– наголосила Квін.

Вона додала, що Львів – дуже красиве місто. Тимчасово повірена у справах США в Україні зауважила, що всі довкола є дуже гостинними.

Посольство переїхало

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про зміни 14 лютого. Він зауважив, що американське посольство переїде до Львова на деякий час.

У такий спосіб намагаються організувати безпеку для своїх дипломатів. Водночас інших американців закликали виїхати з України.

За словами Крістіни Квін, посольство США не зможе повернутися до Києва, поки не буде деескалації конфлікту з Росією. Мовиться про те, що російські війська продовжують стояти біля кордонів України.



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