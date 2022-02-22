В Львовском горсовете 23 февраля состоится внеочередная сессия. На ней обсудят потребности украинских защитников.

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Львов обратится к правительству относительно теробороны

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что город более полугода готовят к функционированию в условиях чрезвычайной ситуации. На случай военной угрозы во Львове создали оперативный штаб реагирования.

Зло проигрывает. Это уже очевидно. Поэтому так бесится и разбрасывает проклятия и угрозы вокруг. Загнанное в угол зло опасно. Поэтому нам сейчас как никогда нужны холодный ум, единство и выдержка,

– отметил мэр.

Садовый добавил, что на внеочередном заседании ЛГС депутаты должны проговорить и определить потребности военных, которые уже сейчас находятся на передовой.

"Сейчас они являются приоритетом номер один для всех. Сессия обратится к Правительству с предложением упростить процедуру закупок для обустройства подразделений сил территориальной обороны и функционирования города", – отметил городской голова.

Садовый заявил, что Львов поддерживает предложение МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией, ведь это нужно было сделать как минимум 8 лет назад.

Полный текст сообщения Андрея Садового:

Зло проигрывает. Это уже очевидно. Поэтому так бесится и разбрасывает проклятия и угрозы вокруг. Загнанное в угол зло опасно. Поэтому нам сейчас как никогда нужны холодный ум, единство и выдержка. Мы готовим город к функционированию в условиях чрезвычайной ситуации. На самом деле этот процесс длится уже больше чем пол года. Во Львове создан оперативный штаб реагирования на случай военной угрозы. На завтра созываем внеочередную сессию Львовского городского совета. Должны отдельно проговорить и определить потребности военных, которые уже сегодня находятся на передовой. Сейчас они являются приоритетом номер один для всех. Сессия обратится к Правительству с предложением упростить процедуру закупок для обустройства подразделений сил территориальной обороны и функционирования города. Мы поддерживаем предложение МИД о расторжении дипломатических отношений с Россией. Это нужно было сделать не менее 8 лет назад.