Жителі одного з львівських районів скаржаться на їдкий сморід

Жителька Залізничного району Львова поскаржилась журналістам на жахливий сморід. За її словами, 5 днів поспіль на вулиці чути їдкий запах паленої гуми.

Львів'янка просить знайти винних. Жінка припускає, що хтось неподалік систематично спалює шини.

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Львів'янка поскаржилась на жахливий сморід

Жителька Залізничного району Львова поскаржилась журналістам на їдкий запах гуми невідомого походження.

Можливо допоможете знайти причину їдкого запаху горілої гуми та диму в Залізничному районі (стадіон Сокіл, Патона, Каховська),

– просить львів'янка

За словами жінки, жахливий сморід чути вже 5 днів поспіль. Найчастіше він з'являється після 20:00. Вона зазначила, що 13 вересня о 7:00 через їдкий запах неможливо було відчинити вікно.

"В цьому районі є дитячий садок "Казка". Дітей забрали в приміщення, оскільки був нестерпний сморід", – додала львів'янка.

Жителі району не можуть самостійно встановити винуватця та походження запаху. Вони підозрюють, що використані шини незаконно спалюють у котельнях.

За словами жінки, жителі зверталися до Держпродспоживслужби та на Гарячу лінію міста Львова. Однак поки це не дало ніяких результатів.



Львів'янка скаржиться на сморід від горілих шин / Фото "Варта 1"