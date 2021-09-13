Пішохід запам'ятав номер автівки, яка обляпала його водою. Потім він простежив за нею та вирішив помститись.
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Інцидент трапився 5 років тому
Про випадок, який трапився ще у липні 2016 року, стало відомо лише з вироку Личаківського районного суду Львова, оголошеного 8 вересня 2021 року. Раніше про підпал автомобіля Махніцького ні він сам, ні поліція не повідомляли.
Ввечері 3 липня 2016 року автомобіль Махніцького BMW X5 в'їхав у калюжу та оббризкав водою пішохода, який йшов вулицею Зеленою біля клубу "Пікассо". Чоловік встиг запам'ятати марку і номери автівки. Львів'янин вирішив простежити за нею, коли та завернула на сусідню вулицю Грицая.
Чоловік знайшов BMW X5 на закритому паркінгу біля будинку №25д на вулиці Олександра Олеся, де живе родина Махніцьких. Наступного дня близько 4:00 ображений львів'янин разом зі своїм знайомим вирішив "налякати" невідомого йому водія. Він переліз через огорожу паркінгу, розлив 5 літрів бензину на капот авто і підпалив. Приятель палія тим часом стояв "на шухері".
Чоловіків затримали випадково
Після підпалу чоловіки втекли у розташований поруч парк "Погулянка". Правоохоронці випадково затримали їх за кілька хвилин після інциденту.
- Над ранок поліцейський патруль помітив двох підозрілих чоловіків на вулиці Шафарика.
- Вони, побачивши поліцейських, почали втікати.
- Поліцейські наздогнали львів'ян та виявили на одязі одного з них плями бензину.
- У той час патрульні вже знали про підпал автомобіля на вулиці Олеся.
- Саме тому поліцейські припустили, що затримані можуть бути причетні до цього.
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Суд покарав зловмисників
Під час судового засідання обидва затриманих, які виявились раніше судимими, визнали свою вину. Махніцький розповів, що про підпал дізнався з телефонного дзвінка завгоспа ОСББ. Вибігши на вулицю, колишній генпрокурор не зауважив відкритого полум'я, однак відчув запах бензину, яке розлили на капот, лобове скло та поблизу автомобіля. В результаті підпалу пошкодились лише 2 колеса. Усі збитки відшкодувала страхова компанія. Махніцький також зазначив, що раніше він ніколи не бачив цих паліїв.
Суддя Личаківського районного суду Назар Стрепко призначив організатору підпалу 5 років у в'язниці, а його товаришу – 4. Однак їх звільнили від відбування покарання, встановивши натомість іспитові терміни у 3 та 2,5 року відповідно.