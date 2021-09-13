Пешеход запомнил номер машины, которая обляпала его водой. Потом он проследил за ней и решил отомстить.
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Инцидент произошел 5 лет назад
О случае, который произошел еще в июле 2016 года, стало известно лишь из приговора Лычаковского районного суда Львова, объявленного 8 сентября 2021 года. Ранее о поджоге автомобиля Махницкого ни он сам, ни полиция не сообщали.
Вечером 3 июля 2016 года автомобиль Махницкого BMW X5 въехал в лужу и обрызгал водой пешехода, который шел по улице Зеленой возле клуба "Пикассо". Мужчина успел запомнить марку и номера машины. Львовянин решил проследить за ней, когда та завернула на соседнюю улицу Грицая.
Мужчина нашел BMW X5 на закрытом паркинге возле дома №25д на улице Александра Олеся, где живет семья Махницких. На следующий день около 4:00 обиженный львовянин вместе со своим знакомым решил "напугать" неизвестного ему водителя. Он перелез через ограждение паркинга, разлил 5 литров бензина на капот авто и поджег. Приятель поджигателя тем временем стоял "на шухере".
Мужчин задержали случайно
После поджога мужчины сбежали в расположенный рядом парк "Погулянка". Правоохранители случайно задержали их через несколько минут после инцидента.
- Наутро полицейский патруль заметил двух подозрительных мужчин на улице Шафарика.
- Они, увидев полицейских, начали убегать.
- Полицейские догнали львовян и обнаружили на одежде одного из них пятна бензина.
- В то время патрульные уже знали о поджоге автомобиля на улице Олеся.
- Именно поэтому полицейские предположили, что задержанные могут быть причастны к этому.
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Суд наказал злоумышленников
Во время судебного заседания оба задержанных, которые оказались ранее судимыми, признали свою вину. Махницкий рассказал, что о поджоге узнал из телефонного звонка завхоза ОСМД. Выбежав на улицу, бывший генпрокурор не заметил открытого пламени, однако почувствовал запах бензина, который разлили на капот, лобовое стекло и вблизи автомобиля. В результате поджога повредились лишь 2 колеса. Ущерб возместила страховая компания. Махницкий также отметил, что раньше он никогда не видел этих поджигателей.
Судья Лычаковского районного суда Назар Стрепко назначил организатору поджога 5 лет в тюрьме, а его товарищу – 4. Однако их освободили от отбывания наказания, установив взамен испытательные сроки в 3 и 2,5 года соответственно.