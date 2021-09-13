Пешеход запомнил номер машины, которая обляпала его водой. Потом он проследил за ней и решил отомстить.

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Инцидент произошел 5 лет назад

О случае, который произошел еще в июле 2016 года, стало известно лишь из приговора Лычаковского районного суда Львова, объявленного 8 сентября 2021 года. Ранее о поджоге автомобиля Махницкого ни он сам, ни полиция не сообщали.

Вечером 3 июля 2016 года автомобиль Махницкого BMW X5 въехал в лужу и обрызгал водой пешехода, который шел по улице Зеленой возле клуба "Пикассо". Мужчина успел запомнить марку и номера машины. Львовянин решил проследить за ней, когда та завернула на соседнюю улицу Грицая.

Мужчина нашел BMW X5 на закрытом паркинге возле дома №25д на улице Александра Олеся, где живет семья Махницких. На следующий день около 4:00 обиженный львовянин вместе со своим знакомым решил "напугать" неизвестного ему водителя. Он перелез через ограждение паркинга, разлил 5 литров бензина на капот авто и поджег. Приятель поджигателя тем временем стоял "на шухере".

Мужчин задержали случайно

После поджога мужчины сбежали в расположенный рядом парк "Погулянка". Правоохранители случайно задержали их через несколько минут после инцидента.

Наутро полицейский патруль заметил двух подозрительных мужчин на улице Шафарика.

Они, увидев полицейских, начали убегать.

Полицейские догнали львовян и обнаружили на одежде одного из них пятна бензина.

В то время патрульные уже знали о поджоге автомобиля на улице Олеся.

Именно поэтому полицейские предположили, что задержанные могут быть причастны к этому.

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Суд наказал злоумышленников

Во время судебного заседания оба задержанных, которые оказались ранее судимыми, признали свою вину. Махницкий рассказал, что о поджоге узнал из телефонного звонка завхоза ОСМД. Выбежав на улицу, бывший генпрокурор не заметил открытого пламени, однако почувствовал запах бензина, который разлили на капот, лобовое стекло и вблизи автомобиля. В результате поджога повредились лишь 2 колеса. Ущерб возместила страховая компания. Махницкий также отметил, что раньше он никогда не видел этих поджигателей.

Судья Лычаковского районного суда Назар Стрепко назначил организатору поджога 5 лет в тюрьме, а его товарищу – 4. Однако их освободили от отбывания наказания, установив взамен испытательные сроки в 3 и 2,5 года соответственно.

Заметьте! 51-летний Олег Махницкий – известный львовский юрист и политик. В 2012 году его избрали в Верховную Раду от ВО "Свобода". Высшая ступень его политической карьеры – должность генерального прокурора Украины. Ее Махницкий занимал менее четырех месяцев после Революции Достоинства – с 28 февраля по 18 июня 2014 года.