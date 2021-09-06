В "Стрыйводоканале" убеждали, что на билборды попали только злостные должники. На рекламном щите не указывали их фамилий, а только адрес и сумму долга.

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В Стрые боролись с должниками с помощью билбордов

В начале июня "Стрыйводоканал" вывесил на рекламных щитах адреса горожан, которые задолжали деньги за водоснабжение. Они были должны коммунальному предприятию 540 тысяч гривен. Чтобы бороться с должниками, "Стрыйводоканал" решил обнародовать их адреса на билбордах по всему городу.

Эти должники вообще не идут на диалог. Они используют воду и не платят, а суммы значительные. Мы этих людей не предупреждали, что будем обнародовать адреса, ведь их персональные данные мы не обнародовали,

– рассказал начальник отдела сбыта "Стрыйводоканалу" Василий Хомка.

Всего в Стрые были 4 таких рекламных щита. Их установили в тех районах, где проживают должники. Кроме перечня адресов и сумм долгов, на билбордах была надпись "Вами "гордится" община города". В "Стрыйводоканале" были убеждены, что не публикуют персональных данных должников, ведь не указывают их фамилий.

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Стрыйский городской суд рассмотрел это дело и выявил нарушения персональных данных. Ссылаясь на разъяснения Конституционного суда, в постановлении говорится, что персональными данными являются сведения о национальности, образовании, религиозных убеждениях, материальном и семейном положение, адресе и т.д.

Директор "Стрыйводоканала" Владимир Козак трижды не являлся на судебные заседания, поэтому дело рассматривали без него. Судья Назар Янов признал чиновника виновным в нарушении законодательства в сфере защиты персональных данных. Его оштрафовали на 1700 гривен. По украинскому законодательству, на это решение суда еще можно подать апелляцию.

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