Жорстоко вбила маленьку дівчинку та 2 жінок: зловмисницю засудили до довічного ув'язнення

На Львівщині суд виніс вирок 53-річній жінці, яка у 2015 році жорстоко вбила 8-річну дівчинку, її матір та стареньку сусідку. Зловмисницю засудили до довічного ув'язнення.

Жінка вбила 3 людей протягом 2 днів. Зловмисниця намагалась приховати свої злочини, однак її все ж затримали правоохоронці.

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Жінка жорстоко вбила 3 людей

За інформацією слідства, у грудні 2015 року 53-річна жителька Сокальського району пиячила зі своєю 28-річною знайомою у неї вдома. Коли та вийшла на вулицю, її 8-річна донька залишилась у будинку. Дівчинка зробила зауваження гості щодо вживання алкоголю. Зловмисницю це розгнівало і вона схопилася за залізний масляний обігрівач. Жінка кілька разів вдарила ним дитину, і вона померла.

Згодом господиня повернулася до будинку. Там вона побачила тіло своєї мертвої дитини. Тоді зловмисниця вирішила вбити і її. Для цього вона тим самим обігрівачем ударила свою товаришку по чарці. Потім підсудна вбила її залізними вилами. Господиня будинку отримала важкі травми й померла на місці.

Наступного ранку вбивця прийшла у помешкання своїх жертв, щоб пересвідчитися у їхній смерті. Вона засумнівалася, що дитина померла, тому взяла ніж і кілька разів вдарила ним у шию загиблої.

Покидаючи будинок, жінка помітила 70-річну сусідку покійних, яка спостерігала за нею через дорогу. Тоді зловмисниця вирішила позбутися небажаного свідка. Вона взяла цеглину, яка лежала на подвір’ї, та зайшла за пенсіонеркою до її хати. Там підсудна декілька разів вдарила жінку по голові. Бабуся померла на місці події.

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Жінку засудили до довічного ув'язнення

Попри намагання приховати злочини, правоохоронцям вдалося затримати зловмисницю. Їй повідомили про підозру:

в умисному вбивстві малолітньої дитини;

вбивстві з метою приховати інший злочин;

вбивстві людиною, яка раніше вчинила умисне вбивство.

У Львівській облпрокуратурі 23 вересня 2021 року повідомили, що суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів. Зловмисницю визнали винною. Обвинуваченій призначили найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.