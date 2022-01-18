"Зламали" сім-карту і набрали кредитів: львівська підприємиця постраждала від рук шахраїв

Шахраї деактивували телефон львівської підприємиці Ірини Ілик та взяли на її ім'я кілька кредитів. Однак у Нацбанку переконують, що взяти позику лише через сім-карту неможливо.

Про шахрайство жінка дізналася з додатка "Дія". Наразі її борг становить 22 тисячі гривень.

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Шахраї взяли на жінку кілька кредитів

Львівська підприємиця Ірина Ілик розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився, на своїй фейсбук-сторінці ще 10 січня. Приблизно о 12:00 6 січня її телефон деактивували. Після цього у додаток "Дія" почали надходити запити від Українського бюро кредитних історій на нову кредитну історію.

Через годину у відділенні мобільного оператора "Київстар" жінка відновила та прив'язала до паспорта свій номер телефону. Після активації сім-картки їй прийшло повідомлення від Moneyveo. У ньому мовилося, що на ім'я підприємиці оформили 1500 гривень кредиту. Згодом ця сума зросла до 6200 гривень, а пізніше – до 11200. Після цього жінка написала заяву в поліцію.

Наступного дня мені на "Дію" прийшли повідомлення про те, що ще в кількох "підприємствах" на моє ім'я був оформлений кредит. Я почала телефонувати у "Быстрозайм" та Kf.ua для уточнення деталей, але оскільки це був період свят, я не мала змоги поспілкуватися з оператором,

– розповіла Ілик.

Лише через 4 дні жінка змогла отримати підтвердження від фінустанов про те, що на її ім'я й справді оформили кредити. Львів'янка зазначила, що загалом шахраї взяли позики на близько 22 тисячі гривень. Після її звернення лише компанія Moneyveo анулювала кредит.

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Щоб оформити кредит, мало мати лише сім-картку

У коментарі журналістам журналу "Фокус", в НБУ розповіли, що для того, щоб скористатися системою BankID, завдяки якій можна оформляти онлайн-кредити, шахраям потрібно мати не лише номер телефона. Для цього ще необхідно пройти двофакторну ідентифікацію та отримати доступ до кваліфікованого електронного підпису.

"Щоб скористатися системою BankID НБУ, недостатньо мати доступ до номера телефона фізособи. Згідно з вимогами системи BankID НБУ, кожен банк-ідентифікатор, підключений до системи, налаштовує багатофакторну аутентифікацію користувачів", – додали в НБУ.

Це означає, що необхідно мати щонайменше 2 різні фактори, щоб ініціювати передачу даних. Найчастіше – це логін і пароль для входу в мобільний банкінг, а також смс-код чи дзвінок.

Окрім цього, щоб викрасти дані з "Дії" зловмисники повинні були підробити зовнішність підприємиці для ідентифікації та мати копії її документів і КЕП. Також шахраям необхідно було знати, у якому банку вона є клієнткою. У НБУ переконані, що шахраям, окрім перевипуску сім-карти жінки, потрібно було б "зламати" ще один фактор входу.

У НБУ жертвам фінансових махінацій радять спершу звернутися в банк, через який здійснили вхід в особистий кабінет. Там слід з'ясувати, чи передавав банк комусь дані через систему BankID. Якщо шахрайські дії підтвердяться, слід звернутися в Нацбанк.