Офіс генпрокурора спільно з кіберполіцією та правоохоронцями Німеччини викрив учасника транснаціональної шахрайської схеми. Це сталося у межах міжнародної співпраці правоохоронців.

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Деталі схеми, яку організували шахраї

За інформацією слідства, українець та його знайомий на спеціалізованих хакерських форумах отримували реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу. За допомогою цих даних вони сплачували різні покупки в інтернет-магазинах.

Також зловмисники створили сайти для працевлаштування торгових агентів. Вони отримували куплений товар та збували його у країнах Східної Європи. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці.

Потерпілим завдали збитків на суму приблизно у 18 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели у фігурантів обшуки

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речі.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Харківського районного управління поліції № 2 за оперативного супроводу співробітників управління протидії кіберзлочинам в Харківській області.

Інший співорганізатор схеми під вартою у Німеччині

Наразі інший співорганізатор має статус обвинуваченого в межах проведення розслідування поліцейськими Німеччини. Він перебуває під вартою.

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