Знесло пів кузова: 4 людини постраждали у ДТП з автобусом та легковиком на трасі Київ – Чоп

На трасі Київ – Чоп 19 грудня трапилася моторошна ДТП – зіштовхнулися пасажирський автобус "БАЗ" та легковик "ЗАЗ". Внаслідок аварії 4 людини отримали травми, серед них були двоє дітей.

Аварія сталася у селі Дубина Стрийського району. Усіх постраждалих госпіталізували.

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Внаслідок ДТП постраждали 4 людини

О 14:10 на трасі Київ – Чоп, у селі Дубина, водій пасажирського автобуса "БАЗ", 57-річний житель одного із сіл району, в'їхав в автівку "ЗАЗ", якою керував 68-річний місцевий житель. Внаслідок зіткнення у легковика знесло задню частину кузова.

В ДТП постраждали 4 людини – двоє жінок віком 35 і 71 рік та двоє дітей віком 8 і 12 років. Усі вони були пасажирами "ЗАЗ". Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.



На трасі зіткнулись автобус і легковик / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



У "ЗАЗ" знесло пів кузова / Фото поліції Львівщини



Внаслідок ДТП постраждали 4 людини / Фото поліції Львівщини

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