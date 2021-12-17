На Львівщині в лобовому зіткненні на мості постраждали 2 людини: фото з місця аварії

Аварія сталася приблизно о 17:20. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Автівки зіштовхнулися лоб у лоб

Близько 17:20 на дорозі між селами Ріпчиці та Літиня зіштовхнулися Renault Dokker під керуванням 27-річного місцевого жителя та Skoda Super B, яким керував 35-річний дрогобичанин. ДТП трапилася на мості через річку Тисмениця.

Внаслідок аварії травмувалися водій та пасажирка Skoda, 66-річна жителька Дрогобича. Обоє постраждалих потрапили до лікарні.



На мості трапилася аварія / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцеві ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини зіткнення. Досудове розслідування триває.

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