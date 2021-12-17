На Львівщині ВАЗ збив 61-річного чоловіка

Аварія трапилася на вулиці Івасюка. Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі.

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Автівка збила чоловіка

Приблизно о 18:05 на вулиці Івасюка сталася ДТП. Водій автівки "ВАЗ 2103", 67-річний житель одного з селищ району, збив 61-річного червоноградця.

Внаслідок аварії чоловік дуже травмувався. Медики госпіталізували його до лікарні.



Чоловік потрапив у лікарню / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

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