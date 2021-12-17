Авария произошла примерно в 17:20. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Автомобили столкнулись лоб в лоб

Около 17:20 на дороге между селами Рипчицы и Литыня столкнулись Renault Dokker под управлением 27-летнего местного жителя и Skoda Super B под управлением 35-летнего жителя Дрогобыча. ДТП произошло на мосту через реку Тисменица.

В результате аварии травмировались водитель и пассажирка Skoda, 66-летняя жительница Дрогобыча. Оба пострадавших попали в больницу.

На мосту случилась авария / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое угрожает виновнику ДТП – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства столкновения. Досудебное расследование продолжается.

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