Зник 5 днів тому: поліція розшукує львівського гіда і ветерана АТО Фрідріха Єфімовського
Джерело:ZAXID.NET
Правоохоронці розшукують безвісти зниклого 39-річного львівського гіда Фрідріха Єфімовського. Востаннє він спілкувався з товаришем 19 листопада. Після цього зв'язок із чоловіком обірвався.
До пошуків також долучились волонтери та усі небайдужі. Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклого, закликають зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.
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Зник ветеран АТО Фрідріх Єфімовський
Правоохоронці та волонтери кілька днів поспіль розшукують 39-річного львів'янина Фрідріха Єфімовського. Востаннє зниклий спілкувався з товаришем телефоном 19 листопада. Він розповів, що гуляє в лісі, однак не уточнив, в якому саме. Після цього зв'язок з чоловіком обірвався. Наразі жодної інформації про те, де він перебуває, немає.
Товариш зниклого звернувся із заявою в поліцію. Правоохоронці оголосили львів'янина у розшук. Також поліцейські звернулися до операторів мобільного зв'язку, аби вирахувати останню локацію, де чоловік виходив на зв’язок.
Прикмети зниклого:
- худорлява тілобудова;
- середній зріст;
- коротке світло-руде волосся;
- каро-зелені очі.