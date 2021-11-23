Зник 5 днів тому: поліція розшукує львівського гіда і ветерана АТО Фрідріха Єфімовського

Правоохоронці розшукують безвісти зниклого 39-річного львівського гіда Фрідріха Єфімовського. Востаннє він спілкувався з товаришем 19 листопада. Після цього зв'язок із чоловіком обірвався.

До пошуків також долучились волонтери та усі небайдужі. Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклого, закликають зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

Зауважте Зник напередодні: знайшли мертвим заступника директора Львівського історичного музею

Зник ветеран АТО Фрідріх Єфімовський

Правоохоронці та волонтери кілька днів поспіль розшукують 39-річного львів'янина Фрідріха Єфімовського. Востаннє зниклий спілкувався з товаришем телефоном 19 листопада. Він розповів, що гуляє в лісі, однак не уточнив, в якому саме. Після цього зв'язок з чоловіком обірвався. Наразі жодної інформації про те, де він перебуває, немає.

Товариш зниклого звернувся із заявою в поліцію. Правоохоронці оголосили львів'янина у розшук. Також поліцейські звернулися до операторів мобільного зв'язку, аби вирахувати останню локацію, де чоловік виходив на зв’язок.

Прикмети зниклого:

худорлява тілобудова;

середній зріст;

коротке світло-руде волосся;

каро-зелені очі.

Фрідріх Єфімовський – ветеран АТО. Він тривалий час працює гідом – організовує екскурсії у Львові та області. Також чоловік водить туристів Карпатами, зокрема у веломандрівки.



Зник Фрідріх Єфімовський /Фото SARVA