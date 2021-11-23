К поискам также присоединились волонтеры и все неравнодушные. Всех, кому известна любая информация о местонахождении пропавшего, призывают позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или 102.
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Пропал ветеран АТО Фридрих Ефимовский
Правоохранители и волонтеры несколько дней подряд разыскивают 39-летнего львовянина Фридриха Ефимовского. Последний раз пропавший общался с товарищем по телефону 19 ноября. Он рассказал, что гуляет в лесу, однако не уточнил, в каком именно. После этого связь с мужчиной оборвалась. Пока никакой информации о том, где он находится, нет.
Товарищ пропавшего обратился с заявлением в полицию. Правоохранители объявили львовянина в розыск. Также полицейские обратились к операторам мобильной связи, чтобы вычислить последнюю локацию, где мужчина выходил на связь.
Приметы пропавшего:
- худощавое телосложение;
- средний рост;
- короткие светло-рыжие волосы;
- каро-зеленые глаза.