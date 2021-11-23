К поискам также присоединились волонтеры и все неравнодушные. Всех, кому известна любая информация о местонахождении пропавшего, призывают позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или 102.

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Пропал ветеран АТО Фридрих Ефимовский

Правоохранители и волонтеры несколько дней подряд разыскивают 39-летнего львовянина Фридриха Ефимовского. Последний раз пропавший общался с товарищем по телефону 19 ноября. Он рассказал, что гуляет в лесу, однако не уточнил, в каком именно. После этого связь с мужчиной оборвалась. Пока никакой информации о том, где он находится, нет.

Товарищ пропавшего обратился с заявлением в полицию. Правоохранители объявили львовянина в розыск. Также полицейские обратились к операторам мобильной связи, чтобы вычислить последнюю локацию, где мужчина выходил на связь.

Приметы пропавшего:

худощавое телосложение;

средний рост;

короткие светло-рыжие волосы;

каро-зеленые глаза.

Заметьте! Фридрих Ефимовский – ветеран АТО. Он длительное время работает гидом – организовывает экскурсии во Львове и области. Также мужчина водит туристов по Карпатам, в частности в велопутешествия.



Пропал Фридрих Ефимовский / Фото SARVA