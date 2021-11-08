Зник напередодні: знайшли мертвим заступника директора Львівського історичного музею

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького 7 листопада знайшли мертвим. Напередодні він виїхав з дому та зник.

Про смерть Юрія Сілецького повідомила заступниця директора Музею народної архітектури й побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

До слова На фронті загинув боєць Віталій Павлисько з Яворова

Про чин похорону родина обов'язково повідомить. Велике прохання: будьмо стримані й даймо близьким прийти хоч трохи до тями. Спочивай з Богом, Юрку!

– написала Леся Герасим.

Видання ZAXIDNET зазначає, що тіло Юрія Сілецького знайшли разом з його автівкою. Цю інформацію вже підтвердила патрульна поліція, але жодних деталей наразі не надали.

До слова, 7 листопада Сілецького оголосили в розшук. За день до цього близько 13 години він виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя та відтоді не виходив на зв'язок.



Загиблий Юрій Сілецький / Фото з його фейсбуку

Публікація Лесі Герасим:

Нас, здавалося б, цілий всесвіт – а як умить змаліли від цієї новини...

Дорогі друзі, знайомі, рідні – усі, хто знає Юрка Сілецького.

Він пішов у засвіти. На жаль.

Деталей наразі немає. І чи треба…

Просто помолімося за упокій його душі.

Про чин похорону родина обов’язково повідомить.

Велике прохання: будьмо стримані і даймо близьким прийти хоч трохи до тями.

Спочивай з Богом, Юрку!