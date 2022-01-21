Зникло 120 тисяч доларів: журналісти довідалися, сейф якої львівської судді пограбували

У Львові 18 січня пограбували Західний апеляційний господарський суд. Грабіжник проник лише в один кабінет та викрав із сейфа 120 тисяч доларів.

За інформацією журналістів, значна сума зникла з кабінету судді Віри Гриців. Це вже підтвердили джерела у поліції.

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Із сейфа викрали 120 тисяч доларів

Вночі 18 січня грабіжник проник у Західний апеляційний господарський суд. Зловмисник заліз в один з кабінетів на другому поверсі через вікно. Там він викрав із сейфа 120 тисяч доларів.

І в поліції, і в суді відмовились надати деталі цього інциденту. У пресслужбі суду наголосили, що зникло лише задеклароване майно. Наразі правоохоронці проводять розслідування та намагаються знайти злочинця.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або яка завдала значної шкоди потерпілому". Зловмиснику загрожує від 3 до 6 років у в'язниці.

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Пограбували кабінет судді Віри Гриців

Власні джерела журналістів у поліції підтвердили, що зловмисник пограбував сейф судді Віри Гриців. Прессекретарка суду Анна Ярмола не підтвердила, однак і не заперечила цієї інформації. Сама суддя від коментарів утрималася.

У декларації про доходи Гриців за 2020 рік мовиться, що вона зберігає готівкою 531 тисячі гривень та 81,1 тисячі доларів. Ще 300 тисяч гривень зберігає її син, а 21 тисячу доларів та 110 тисяч гривень – донька. Того ж року суддя задекларувала купівлю валюти на суму 597,2 тисячі гривень. Окрім готівки члени її родини мають чимало грошей на рахунках у банках.

За інформацією платформи "Чесно", впродовж 2013 – 2014 років Гриців не декларувала частину своєї нерухомості. У 2018 році Громадська рада правочесності у своєму висновку щодо судді вказала, що її чоловік приватизував квартиру в Києві, яку йому надали як службову, подавши неправдиві дані про місце проживання своєї родини.

Сукупний суддівський стаж Віри Гриців перевищує 20 років. Понад 10 з них вона працює суддею Західного апеляційного господарського суду. Її чоловік Михайло Гриців – суддя Верховного Суду України. Також там працює їхня донька Ганна Гриців. Своєю чергою, син подружжя Назар Гриців працює у Львівській облпрокуратурі.