У Золочеві трапилась масштабна пожежа на радіозаводі: вогонь гасили 65 рятувальників
Джерело:ДСНС Львівщини
На території Золочівського радіозаводу 18 серпня виникла пожежа. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Однак вогонь знищив 1200 квадратних метрів даху.
Завод розташований на вулиці Кармелюка, 12. Пожежа трапилась у двоповерховому виробничому приміщенні.
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У Золочеві горів радіозавод
- О 00:37 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на Золочівському радіозаводі.
- Вогонь спалахнув на даху 2-поверхового виробничого приміщення розміром 73 на 24 метри.
- До місця виклику негайно виїхали вогнеборці.
- Не гаючи часу, рятувальники одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і почали гасити пожежу.
- Робота була складною, адже вогонь швидко розповсюджувався конструкціями даху.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини та "Золочів.нет"
Пожежу гасили 65 рятувальників
Пожежу гасили понад годину. Її повністю ліквідували о 4:26. До робіт залучили 15 одиниць спецтехніки та 65 вогнеборців.
На щастя, внаслідок займання ніхто з людей не постраждав. Проте вогонь знищив дах на площі 1200 квадратних метрів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення займання.
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Дивіться відео з місця події: