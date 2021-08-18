Завод розташований на вулиці Кармелюка, 12. Пожежа трапилась у двоповерховому виробничому приміщенні.

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У Золочеві горів радіозавод

О 00:37 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на Золочівському радіозаводі.

Вогонь спалахнув на даху 2-поверхового виробничого приміщення розміром 73 на 24 метри.

До місця виклику негайно виїхали вогнеборці.

Не гаючи часу, рятувальники одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і почали гасити пожежу.

Робота була складною, адже вогонь швидко розповсюджувався конструкціями даху.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини та "Золочів.нет"

Пожежу гасили 65 рятувальників

Пожежу гасили понад годину. Її повністю ліквідували о 4:26. До робіт залучили 15 одиниць спецтехніки та 65 вогнеборців.

На щастя, внаслідок займання ніхто з людей не постраждав. Проте вогонь знищив дах на площі 1200 квадратних метрів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення займання.

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Дивіться відео з місця події: