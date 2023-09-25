Фатальний постріл: на Львівщині під час полювання чоловік застрелив свого племінника

На Львівщині сталась трагедія під час незаконного полювання: мисливець застрелив свого племінника карабіном. Чоловік переплутав родича зі звіром. Справу розслідують як вбивство з необережності.

Інцидент стався 23 вересня близько 23.30 в одному з лісових масивів на території Стрийського району. Загиблому чоловіку було 38 років.

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Як сталась трагедія

Правоохоронці встановили, що під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе, здійснив постріл з мисливського карабіна "Сайга", влучивши у свого племінника – жителя Львова віком 38 років.

За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події,

– ідеться в повідомленні поліції.

Що загрожує чоловіку

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі мисливця затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл. Триває досудове розслідування.