Рішення ухвалила суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівщини Руслана Курус у вересні 2023 року. Ці дані вказані у вироку суду, пише 24 Канал.
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Що відомо про суд над чоловіком, що не прийшов у військкомат
28-річного Володимира Б. суд ув'язнив на 3 роки тюрми через те, що він ухилився від мобілізації. У вироку мовиться, що:
- у жовтні 2022 року Володимир пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби;
- вже 12 жовтня він отримав повістку про необхідність прийти у військкомат для відправки у військову частину;
- у вказаний час він не прийшов, чим ухилився від призову;
- проти чоловіка порушили кримінальну справу.
Сам чоловік розповів, що мав 26 жовтня прийти у військкомат у зазначений у повістці час, проте тоді у Львівській області була повітряна тривога. Володимир заявив, що він живе у Бориславі й після відбою повітряної тривоги вже не зміг добратись у Дрогобич, бо не було транспорту.
Оскільки у повістці було визначено час коли він мав прибути до центру комплектування, однак в цей час була тривога, що об'єктивно унеможливило його прибуття, а тому прибути до центру в інший, ніж визначено у повістці час, у нього обов'язку не було,
– написали пояснення чоловіка у вироку суду.
Далі Володимир отримував повістку прийти у військкомат 3 березня 2023 року, проте тоді теж була тривога і чоловіка не впустили всередину в ТЦК та СП. На 8 березня 2023 року йому виписали ще одну повістку. В цей день йому сказали, що проти нього відкрили кримінальну справу, тому мобілізувати його вже не можуть.
Володимир розповів, що отримав орієнтовно 5 повісток, приходив у ТЦК, проте його так і не мобілізували. Чоловік переконаний, що "вся відповідальність за це лежить виключно на посадових особах РТЦК".
За даними судді, Володимир ухилявся від суду та був оголошений у розшук. Тож його визнали винним в ухиленні від мобілізації та засудили до 3 років тюрми. Проте чоловік може подати апеляцію.
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Чи можуть чоловіки відмовитися від призову до ЗСУ
- Адвокат Ростислав Кравець розповідав, що закон України про військовий обов'язок і військову службу не передбачає можливість відмовитись від мобілізації. Проте в нас не рабство і така можливість є. Однак вона передбачає відповідальність за ухилення від мобілізації.
- Фахівець пояснював, що чоловік призовного віку може понести кримінальну відповідальність, якщо має щонайменше три зафіксованих факти ухилення від мобілізації. Одним фактом ухилення від мобілізації є випадок, коли людина отримала повістку та підписалась, проте не з'явилась до ТЦК та СП.
- Тобто треба щонайменше три такі підписані повістки та неявки у військкомат. Тільки у цьому випадку можна говорити про кримінальну відповідальність на 3 – 5 років.