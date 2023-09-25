Рішення ухвалила суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівщини Руслана Курус у вересні 2023 року. Ці дані вказані у вироку суду, пише 24 Канал.

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Що відомо про суд над чоловіком, що не прийшов у військкомат

28-річного Володимира Б. суд ув'язнив на 3 роки тюрми через те, що він ухилився від мобілізації. У вироку мовиться, що:

у жовтні 2022 року Володимир пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби;

вже 12 жовтня він отримав повістку про необхідність прийти у військкомат для відправки у військову частину;

у вказаний час він не прийшов, чим ухилився від призову;

проти чоловіка порушили кримінальну справу.

Сам чоловік розповів, що мав 26 жовтня прийти у військкомат у зазначений у повістці час, проте тоді у Львівській області була повітряна тривога. Володимир заявив, що він живе у Бориславі й після відбою повітряної тривоги вже не зміг добратись у Дрогобич, бо не було транспорту.

Оскільки у повістці було визначено час коли він мав прибути до центру комплектування, однак в цей час була тривога, що об'єктивно унеможливило його прибуття, а тому прибути до центру в інший, ніж визначено у повістці час, у нього обов'язку не було,

– написали пояснення чоловіка у вироку суду.

Далі Володимир отримував повістку прийти у військкомат 3 березня 2023 року, проте тоді теж була тривога і чоловіка не впустили всередину в ТЦК та СП. На 8 березня 2023 року йому виписали ще одну повістку. В цей день йому сказали, що проти нього відкрили кримінальну справу, тому мобілізувати його вже не можуть.

Володимир розповів, що отримав орієнтовно 5 повісток, приходив у ТЦК, проте його так і не мобілізували. Чоловік переконаний, що "вся відповідальність за це лежить виключно на посадових особах РТЦК".

За даними судді, Володимир ухилявся від суду та був оголошений у розшук. Тож його визнали винним в ухиленні від мобілізації та засудили до 3 років тюрми. Проте чоловік може подати апеляцію.

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