У Львові чоловік показав сусідам середній палець і отримав штраф

У Львові суд визнав винним чоловіка, який показав сусідам середній палець. Йому призначили штраф.

Інцидент стався у червні цього року. Між сусідами зав’язався конфлікт.

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Суд оштрафував чоловіка, який показав сусідам середній палець

За словами обвинуваченого, у нього є конфлікт з сусідами через те, що вони забороняють дітям гратися на майданчику перед будинком. Чоловік визнав, що він показав середній палець. Водночас заявив, що сусіди цього не бачили, але на вулиці були й інші люди.

Сусіди звернулись до поліції і правоохоронці склали на чоловіка адмінматеріали за фактом вчинення дрібного хуліганства.

У підсумку суд оштрафував чоловіка на 51 гривню та зобов’язав сплатити 536 гривень.

Зазначається, що обвинуваченого вже судили за подібне хуліганство. Раніше йому виписували дрібні штрафи, тому що він матюкався до сусідки і оголював сідниці перед іншими.

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