Во Львове мужчина показал соседям средний палец и получил штраф

Во Львове суд признал виновным мужчину, который показал соседям средний палец. Ему назначили штраф.

Инцидент произошел в июне этого года. Между соседями завязался конфликт.

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Суд оштрафовал мужчину, который показал соседям средний палец

По словам обвиняемого, у него есть конфликт с соседями из-за того, что они запрещают детям играть на площадке перед домом. Человек признал, что он показал средний палец. В то же время, заявил, что соседи этого не видели, но на улице были и другие люди.

Соседи обратились в полицию и правоохранители составили на мужчину админматериалы по факту совершения мелкого хулиганства.

В итоге суд оштрафовал мужчину на 51 гривну и обязал заплатить 536 гривен.

Отмечается, что обвиняемого уже судили за подобное хулиганство. Раньше ему выписывали мелкие штрафы, потому что он матерился к соседке и обнажал ягодицы перед другими.

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