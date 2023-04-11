Сообщается, что мужчина слушал телевизор в своей квартире в ночное время. Его обязали оплатить штраф и судебный сбор.

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Соседи вызвали полицию на мужчину

В постановлении суда указано, что 17 февраля примерно в 22:30 человек громко слушал музыку на телевизоре в своей квартире на улице Венской в микрорайоне Новый Львов. Громкий звук мешал соседям, потому они вызвали полицию. Правоохранители составили на мужчину протокол об админправонарушении.

Согласно показаниям соседки, которая и вызвала полицию, он агрессивно реагировал на просьбу выключить телевизор и игнорировал их. Также она заявила, что мужчина неоднократно громко включал телевизор в позднее время. На заседание суда он не явился.

Мужчина еще может подать апелляцию

Дело рассматривала судья Людмила Сабара. Она признала львовянина виновным в нарушении тишины и оштрафовала его на 510 гривен. Также его также обязали уплатить 536 гривен судебного сбора. На постановление еще может быть подана апелляция.

В какое время в Украине нельзя шуметь

Согласно закону Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", в стране запрещено пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками шума с 22:00 до 8:00. Запрет распространяется и на праздничные и нерабочие дни: тогда шума не должно быть вообще.

Ремонтные и строительные работы проводить в праздничные и нерабочие дни можно только при условии, что есть согласие на это жителей всех близлежащих квартир. И лучше в письменной форме.

В санитарных нормах прописаны и максимально допустимы уровни шума. В многоквартирных домах днем составляют допустимый шум до 55 децибел, ночью – до 45 децибел. Для территорий, прилегающих к жилым домам, днем до 70 децибелов, а ночью – до 60 децибелов.