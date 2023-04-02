Такое решение принял Арбитражный суд Москвы. Соответствующее решение было принято 22 марта 2023 года.

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Согласно судебным актам, представители IMAX не присутствовали на заседаниях. Возмущает тот факт, что если IMAX не выполнит решения суда до 27 марта, с компании ежедневно будет взиматься неустойка в размере 200 тысяч рублей.

Что этому предшествовало

1 июня 2022 года представители Ассоциации владельцев кинотеатров сообщили, что IMAX остановила деятельность в стране. Сама компания не объявляла об этом публично.

А в августе канадская компания IMAX запретила использовать свое оборудование в России, хотя формально оно принадлежит владельцам киносетей. Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильму в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя.

Справка. IMAX – формат фильмов, разработанный канадской компанией IMAX Corporation. Рассчитан на воспроизведение лент значительно большего размера и разрешения, чем обычные кинотеатры. Покрытие экрана латексное или металлизированное. Это позволяет сделать изображение более ярким и контрастным, чем в обычном кинотеатре.

Добавим, что в марте из-за полномасштабного российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures временно остановили прокат своих фильмов в России. Впоследствии, некоторые из них окончательно вышли из этой страны.

В общем, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, только 9% компаний ЕС и G7 вышли из рынка агрессора. В среднем вышедшие компании имели более низкую доходность и большее количество рабочей силы, чем остающиеся в России фирмы.