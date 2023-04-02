Таке рішення ухвалив Арбітражний суд Москви. відповідне рішення ухвалили 22 березня 2023 року.
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Згідно із судовими актами, представники IMAX не були присутні на засіданнях. Обурює той факт, що якщо IMAX не виконає рішення суду до 27 березня, з неї щодня стягуватимуть неустойку в розмірі 200 тисяч рублів.
Що цьому передувало
1 червня 2022 року представники Асоціації власників кінотеатрів повідомили, що IMAX зупинила діяльність у країні. Сама компанія не оголошувала про це публічно.
А у серпні канадська компанія IMAX заборонила використовувати своє обладнання у Росії, хоча формально воно належить власникам кіномереж. Технічно проектор може показати будь-який фільм. Інше питання, що показати фільму у форматі IMAX без дозволу IMAX не можна.
Додамо, що у березні через повномасштабне російське вторгнення до України кінокомпанії Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures тимчасово зупинили прокат своїх фільмів у Росії. Згодом деякі з них остаточно вийшли з цієї країни.
Загалом після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, лише 9% компаній ЄС та G7 вийшли з ринку агресорки. В середньому компанії, що вийшли, мали нижчу прибутковість і більшу кількість робочої сили, ніж фірми, які залишаються в Росії.