На первое заседание суда подозреваемый не явился, и именно этим в суде объяснили, что накануне за секс на остановке наказали только девушку. На повторное заседание юноша также не пришел, но на этот раз это не остановило судей, и ему вынесли приговор.

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Какой приговор вынес судья

Как заявлено в материалах дела, обвиняемый оказался несовершеннолетним, его партнерше было 18 лет. Пара занялась сексом поздно вечером 25 февраля на остановке по улице Кульпарковской, 123.

Будучи обнаженным ниже пояса, вступил в контакт (половое сношение) с гражданкой, чем нарушил общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности,

– написали в постановлении суда.

Учитывая, что на заседание молодой человек не пришел, судья во время вынесения приговора учитывал видеодоказательства, предоставленные полицейскими, которые и застали тогда парочку с поличным. В результате молодого человека приговорили к штрафу в размере 51 гривны. Впрочем, кроме самого штрафа, ему придется выплатить и 537 гривен судебного сбора.

Напомним, что девушке, также участвовавшей в правонарушении, вынесли устное предупреждение. На судебном заседании она полностью признала свою вину.

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