Махінації із "ковідною тисячею": українцям блокуватимуть платежі

Якщо українці порушуватимуть умови програми єПідтримка, їхні платежі будуть блокувати.

Тобто, якщо захочуть купити чи продати товари поза межами дозволеного списку "тисячі гривень за вакцинацію". Наприклад, якщо стане відомо, що бізнес маніпулює зі спеціальними платіжними кодами.

Увага Книжки та квитки на потяг: українці розповіли, як витрачають "тисячу Зеленського"

Відповідатиме за блокування Міністерство цифрової трансформації України. Про це мовиться у постанові Кабінету міністрів №1422.

Як каратимуть порушників

Інформацію про порушення зможуть надавати правоохоронні органи. Постанова передбачає, що у такому разі торговельна точка назавжди втратить право на участь у програмі.

За встановленими правилами, купувати їжу та напої на виплату не можна.

Раніше зі схожою вимогою вже виступив Національний банк України. Там вимагали від фінустанов слідкувати за цільовим використанням "ковідної тисячі". Тобто, щоб люди не могли купити нічого, крім дозволених товарів послуг.

Для цього просили ретельно перевіряти МСС-коди продавців (вони свідчать про сферу діяльності підприємства).

Як порушують підприємці

Нещодавно з'ясувалося, що мережа ресторанів Mister Cat пропонує на своєму сайті витратити 1 000 гривень, виплачені на карту єПідтримка, на безалкогольні напої, їжу та навіть караоке.

У деяких ресторанах мережі підтвердили, що дійсно приймають оплату карткою. При цьому у Кабінеті міністрів стверджують: такі дії мережі неправомірні.

Українці продавали тисячу за вакцинацію за готівку

Як тільки президентська програма набула чинності, українці почали продавати "тисячу Зеленського за вакцинацію" за готівку. Хочуть так "заробити" на платформі OLX.

При цьому саму "тисячу" оцінюють дешевше – у кілька сотень – від 200 до 600 гривень. Такі "пропозиції" почали з'являтися майже одразу, як послуга стала доступною, починаючи з 19 грудня. Однак ще раніше наголошували, що кіберполіція стежитиме за тим, як українці витрачають ці гроші.

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На що можна витратити "ковідну тисячу"

Наразі українці можуть витратити "тисячу за вакцинацію" лише на:

книги;

походи в театри;

кінотеатри;

концерти;

квитки на літаки та потяги (тільки в межах країни);

абонементи до фітнес-клубів або відвідування спортзалів.

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