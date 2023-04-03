Макрон і фон дер Ляєн їдуть у Китай: як лідери ЄС хочуть віднадити Сі від союзу з Путіним

Лідер Франції Еммануель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн їдуть у Китай, щоб переконати Сі Цзіньпіна не зближатися з Владіміром Путіним. Та у Вашингтоні, хоч і привітали такі прагнення, але не вірять в успіх.

У Франції запевняють, що Макрон їде в Пекін з козирем, а Урсула фон дер Ляєн зайняла жорстку лінію. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, як лідер Франції та президентка Єврокомісії будуть переконувати Сі стати на сторону добра, а також оцінив реакцію США на їхні спроби.

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Макрон і фон дер Ляєн їдуть у Пекін: що відомо

Уже 5 квітня президент Франції Еммануель Макрон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Пекін, де зустрінуться із китайським лідером Сі.

Напередодні в Єлисейському палаці вже заявили, що французька сторона вважає, що з огляду на тісні зв'язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" в контексті війни в Україні.

Тоді у Макрона заявили, що зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і китайським прем'єр-міністром Лі Цяном мають на меті "знайти простір, щоб ми могли спробувати ініціативи, корисні для українського народу, а потім знайти спосіб визначити рішення для припинення цієї війни в середньостроковій перспективі".

Після такої заяви Єлисейського палацу відбулася розмова між Макроном та Зеленським, в якій обидва лідери, синхронізували позиції щодо російської агресії проти України. Тобто Макрон має повезти до Пекіну цілком зважену позицію, з урахуванням бачення України щодо завершення війни.

І от вже сьогодні у Парижі відбувається зустріч Еммануеля Макрона та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Речник Єврокомісії Ерік Мамер запевнив, що політики обговорили актуальні питання: війну Росії проти України, енергетику та підготовку до поїздки до Китаю, зокрема спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Варто додати важливу заяву Урсули фон дер Ляєн щодо майбутнього відносин між ЄС та Китаєм. Вона запевнила, що вони тісно пов'язані з тим, яку саме Китай займатиме позицію щодо війни Росії проти України.

Тобто Євросоюз вже визначає певні рамки для Пекіну, якщо той дійсно хоче зблизитись з ЄС, в тому числі й у питанні торгівлі. І для України така позиція дуже важлива.

На тлі візиту Макрона та фон дер Ляєн до Пекіну, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай припуститься великої помилки, якщо почне постачати Росії зброю для допомоги у війні проти України.

За його словами, на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться 4–5 квітня, планується обговорити зростання зближення Росії з Китаєм. Мовляв, якщо таке зближення поглиблюватиметься, то НАТО має ще більше згуртуватися, аби дати відсіч.

Макрон хоче завадити союзу Сі та Путіна: які важелі впливу має лідер Франції

Президент Франції Еммануель Макрон прагне відвернути Пекін від Москви, інакше майбутнє відносин Китаю та ЄС буде під питанням. Однак незрозуміло, а які важелі впливу має Макрон?

Об'єктивно, з одного боку Європа ще розгрібає наслідки минулої залежності від Росії, а тому не хотіла б втрачати зв'язки з Китаєм. Та з іншого боку – Європа опинилася затиснутою у протистоянні між США та Китаєм.

Очікується, що Макрон проведе кілька годин у дискусіях з Сі Цзіньпіном, і поїздка включає візит до міста Гуанчжоу, яке має особисту цінність для китайського президента, адже там працював його батько. Тобто Макрон спробує грати на почуттях та емоціях Сі.

Наразі в Єлисейському палаці обережно зазначають, що час, проведений Макроном наодинці з Сі, допоможе отримати підтримку Китаю у таких питаннях, як припинення російських атак на цивільну інфраструктуру в Україні або припинення незаконного переміщення українських дітей.

Але так само Макрон хоче зрозуміти реальну реакцію Сі на погрозу Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі. Макрон хоче зрозуміти – Китай підтримав таке рішення, чи все ж засудив?

Зустріч Макрона і Сі може зіграти злий жарт

Водночас в Єлисейському палаці додають, що нібито у Макрона є якийсь козир, який він хоче розіграти в діалозі з Сі Цзіньпіном. І це не погрози.

На Заході дуже скептично ставляться до перспектив такого діалогу. Макрону досі згадують його спроби поговорити з Путіним, аби зупинити війну, що не дало результату.

А також згадують його спроби врятувати ядерну угоду з Іраном. Тепер у Вашингтоні є побоювання, що зближення Макрона та Сі може знову зіграти злий жарт в міжнародній дипломатії.

Видання Politico наводить слова американських чиновників, які скептично ставляться до намірів Макрона.

"За словами трьох чиновників адміністрації, Білий дім мало сподівається, що Макрон досягне прориву. Сі навряд чи піде на прохання Макрона або обмежить будь-які рішучі кроки Китаю в Тихому океані.

Помічники Білого дому з жалем згадали невдалі спроби Макрона виступити як миротворця з Путіним напередодні вторгнення понад рік тому і очікують повторення цього разу.

В адміністрації Байдена також є певне занепокоєння щодо потенційної дружності Франції з Китаєм у той час, коли напруженість між Вашингтоном і Пекіном досягла найвищого рівня за десятиліття, навіть попри те, що Білий дім підтримує цю поїздку. Чиновники підкреслили, що в Пекіні немає злого ставлення до зусиль Макрона", – йдеться у повідомленні.

Противага Макрону: як Пекін оцінив риторику фон дер Ляєн

Тобто в Білому домі вважають, що Макрон знову намагатиметься задобрити автократа, а це навряд чи принесе результат. Хоча, з іншого боку, у Макрона в цій поїздці в Пекін буде противага – Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії публічно закликала країни ЄС "зменшити ризик" через надмірну залежність від Китаю. Фон дер Ляєн також натякнула, що ЄС може припинити пошук знакової торгової угоди з Китаєм, яка була укладена у 2020 році, але згодом зупинилася.

У Пекіні вже заявили, що розчаровані такою риторикою. Та слова фон дер Ляєн мають великий сенс: вона прямо говорить – або Китай зупинить свої загравання з Росією, або ніякої великої торговельної угоди не буде.

Для Китаю це вкрай болюче питання, адже європейський ринок для Піднебесної дуже важливий.

І на це також планує тиснути Макрон, але більш дипломатично. Наприклад, Макрон прагне нагадати, що Китай ще у 2019 році замовив 300 літаків Airbus на суму 30 мільярдів євро, але угода не була фіналізована через COVID.

Натомість Макрон пропонуватиме посилити і купівлю китайських товарів. Але важливо, що поруч буде Урсула фон дер Ляєн, яка чітко заявила – торгівля можлива, якщо Пекін послабить свої зв'язки з Москвою.

Як Сі використав поїздку в Москву

Все більше схоже, що Сі Цзіньпін не просто так поїхав до Москви 21 березня – це своєрідна спроба підвищити ставки, аби Європа запропонувала більше в обмін на відмову від поглиблення співпраці з Росією.

Не варто забувати, що вже в середині квітня Пекін відвідає ще й міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка має обговорити з китайською стороною концепцію відносин між Китаєм та Німеччиною.

І тут роль Урсули так само буде відігравати важливу роль. Китайське провладне видання Global Times вже відверто пише про те, що Пекін має сподівання, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, зможе щось запропонувати Китаю.

Тим більше, що Китаю дуже зручно наразі нарощувати співробітництво з Європою, навіть в сенсі протистояння зі США. У той час як європейські лідери їдуть до Пекіну домовлятися, в Нью-Йорку зустрічали президентку Тайваню Цай Інвень.

Але навіть американські ЗМІ визнають, що цей візит до США представника Тайваню намагаються не надто афішувати.

Як пише WSJ, за закритими дверима пані Цай обговорила можливості розширення торгівлі зі США та можливі угоди, які могла б посилити їхні зв'язки та підкреслити спільні цінності.

Тож Китай прагнутиме протиставити візит президентки Тайваню у США та візит європейських лідерів до Китаю.