Макрон и фон дер Ляйен едут в Китай: как лидеры ЕС хотят отвадить Си от союза с Путиным

Лидер Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едут в Китай, чтобы убедить Си Цзиньпина не сближаться с Владимиром Путиным. Но в Вашингтоне, хоть и приветствовали такие стремления, но не верят в успех.

Во Франции уверяют, что Макрон едет в Пекин с козырем, а Урсула фон дер Ляйен заняла жесткую линию. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, как лидер Франции и президент Еврокомиссии будут убеждать Си стать на сторону добра, а также оценил реакцию США на их попытки.

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Макрон и фон дер Ляйен едут в Пекин: что известно

Уже 5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетят Пекин, где встретятся с китайским лидером Си.

Накануне в Елисейском дворце уже заявили, что французская сторона считает, что, учитывая тесные связи с Россией, Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в контексте войны в Украине.

Тогда у Макрона заявили, что встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Цяном преследуют цель "найти пространство, чтобы мы могли попробовать инициативы, полезные для украинского народа, а затем найти способ определить решение для прекращения этой войны в среднесрочной перспективе".

После такого заявления Елисейского дворца состоялся разговор между Макроном и Зеленским, в котором оба лидера синхронизировали позиции по поводу российской агрессии против Украины. То есть, Макрон должен повезти в Пекин вполне взвешенную позицию с учетом видения Украины по завершению войны.

И вот уже сегодня в Париже проходит встреча Эммануэль Макрон и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заверил, что политики обсудили актуальные вопросы: войну России против Украины, энергетику и подготовку к поездке в Китай, в том числе совместную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Следует добавить важное заявление Урсулы фон дер Ляйен о будущем отношениях между ЕС и Китаем. Она заверила, что они тесно связаны с тем, какую именно Китай будет занимать позицию войны России против Украины.

То есть, Евросоюз уже определяет некоторые рамки для Пекина, если тот действительно хочет сблизиться с ЕС, в том числе и в вопросе торговли. И для Украины такая позиция очень важна.

На фоне визита Макрона и фон дер Ляйен в Пекин, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай допустит большую ошибку, если начнет поставлять России оружие для помощи в войне против Украины.

По его словам, на предстоящей 4-5 апреля встрече министров иностранных дел стран НАТО планируется обсудить рост сближения России с Китаем. Мол, если такое сближение будет углубляться, НАТО должна еще больше сплотиться, чтобы дать отпор.

Макрон хочет помешать союзу Си и Путина: какие рычаги влияния имеет лидер Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится отвлечь Пекин от Москвы, в противном случае будущее отношений Китая и ЕС будет под вопросом. Однако непонятно, а какие рычаги влияния имеет Макрон?

Объективно, с одной стороны, Европа еще разгребает последствия прошлой зависимости от России, а потому не хотела бы терять связи с Китаем. Но с другой стороны, Европа оказалась зажатой в противостоянии между США и Китаем.

Ожидается, что Макрон проведет несколько часов в дискуссиях с Си Цзиньпином и поездка включает визит в Гуанчжоу, который имеет личную ценность для китайского президента, ведь там работал его отец. То есть Макрон попытается играть на чувствах и эмоциях Си.

В Елисейском дворце осторожно отмечают, что время, проведенное Макроном наедине с Си, поможет получить поддержку Китая в таких вопросах как прекращение российских атак на гражданскую инфраструктуру в Украине или прекращение незаконного перемещения украинских детей.

Но также Макрон хочет понять реальную реакцию Си на угрозу России разместить ядерное оружие в Беларуси. Макрон хочет понять – Китай поддержал такое решение или все же осудил?

Встреча Макрона и Си может сыграть злую шутку

В то же время в Елисейском дворце добавляют, что якобы у Макрона есть козырь, который он хочет разыграть в диалоге с Си Цзиньпином. И это не угрозы.

На Западе очень скептически относятся к перспективам такого диалога. Макрон до сих пор вспоминают его попытки поговорить с Путиным, чтобы остановить войну, что не дало результата.

А также вспоминают его попытки спасти ядерное соглашение с Ираном. Теперь в Вашингтоне есть опасения, что сближение Макрона и Си может снова сыграть злую шутку в международной дипломатии.

Издание Politico приводит слова американских чиновников, которые скептически относятся к намерениям Макрона.

"По словам трех чиновников администрации, Белый дом мало надеется, что Макрон достигнет прорыва. Си вряд ли поступит по просьбе Макрона или ограничит какие-либо решительные шаги Китая в Тихом океане".

Помощники Белого дома с сожалением вспомнили неудачные попытки Макрона выступить в качестве миротворца с Путиным накануне вторжения более года назад и ожидают повторения на этот раз.

У администрации Байдена также есть определенная обеспокоенность потенциальной дружественностью Франции с Китаем в то время, когда напряженность между Вашингтоном и Пекином достигла наивысшего уровня за десятилетия, даже несмотря на то, что Белый дом поддерживает эту поездку. Чиновники подчеркнули, что в Пекине нет злого отношения к усилиям Макрона, – говорится в сообщении.

Противовес Макрону: как Пекин оценил риторику фон дер Ляйен

То есть, в Белом доме считают, что Макрон снова будет пытаться задобрить автократа, а это вряд ли принесет результат. Хотя, с другой стороны, у Макрона в этой поездке в Пекин будет противовес – Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии публично призвала страны ЕС "уменьшить риск" из-за чрезмерной зависимости от Китая. Фон дер Ляйен также намекнула, что ЕС может прекратить поиск знакового торгового соглашения с Китаем, которое было заключено в 2020 году, но впоследствии остановилось.

В Пекине уже заявили, что разочарованы такой риторикой. Но слова фон дер Ляйен имеют большой смысл: она прямо говорит – или Китай остановит свои заигрывания с Россией, или никакого крупного торгового соглашения не будет.

Для Китая это очень болезненный вопрос, ведь европейский рынок для Поднебесной очень важен.

И на это также планирует давить Макрон, но более дипломатично. К примеру, Макрон стремится напомнить, что Китай еще в 2019 году заказал 300 самолетов Airbus на сумму 30 миллиардов евро, но соглашение не было финализировано из-за COVID.

В то же время Макрон будет предлагать усилить и покупку китайских товаров. Но важно, что рядом будет четко заявившая Урсула фон дер Ляйен – торговля возможна, если Пекин ослабит свои связи с Москвой.

Как Си использовал поездку в Москву

Все больше похоже, что Си Цзиньпин не просто так уехал в Москву 21 марта – это своеобразная попытка повысить ставки, чтобы Европа предложила больше в обмен на отказ от углубления сотрудничества с Россией.

Не стоит забывать, что уже в середине апреля Пекин посетит еще и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая обсудит с китайской стороной концепцию отношений между Китаем и Германией.

И здесь роль Урсулы так же будет играть немаловажную роль. Китайское провластное издание Global Times уже откровенно пишет о том, что Пекин надеется, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, сможет что-то предложить Китаю.

Тем более, что Китаю очень удобно наращивать сотрудничество с Европой, даже в смысле противостояния с США. В то время как европейские лидеры едут в Пекин договариваться, в Нью-Йорке встречали президента Тайваня Цай Ин Вэнь.

Но даже американские СМИ признают, что этот визит в США представителя Тайваня пытаются не слишком афишировать.

Как пишет, WSJ, за закрытыми дверями госпожа Цай обсудила возможности расширения торговли с США и возможные соглашения, которые могли бы усилить их связи и подчеркнуть общие ценности.

Китай будет стремиться противопоставить визит президента Тайваня в США и визит европейских лидеров в Китай.