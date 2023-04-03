Ожидается, что Макрон проведет несколько часов в дискуссиях с Си Цзиньпином. Об этом СМИ пишет со ссылкой на источники приближенные к французским властям.

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Что принесет поездка Макрона в Пекин

4 апреля президент Франции Эммануэль Макрон прибудет с дипломатической миссией в Пекин, где встретится с главой Китая Си Цзиньпином. По мнению французских чиновников, это хороший знак, ведь у каждого есть возможность лично встретиться с главой Китая.

Можно на одной руке посчитать количество мировых лидеров, которые могли бы провести глубокую дискуссию с Си,

– подчеркнул советник Елисейского округа, пожелавший остаться анонимным.

По информации издания, президент Франции хочет разыграть личную карту со своим китайским коллегой, ведь в прошлом году Макрона постоянно критиковали за безрезультативные телефонные разговоры с Путиным. Однако в Белом доме не надеются, что французский руководитель достигнет какого-нибудь прорыва.

"Вряд ли Си пойдет на просьбу Макрона ограничить любые решительные шаги Китая в Тихом океане", - заявили американские чиновники.

Также ожидается, что Макрон попытается проверить реакцию китайского главы на угрозу России разместить ядерные ракеты в Беларуси, решение, противоречащее плану Китая по урегулированию конфликта в Украине.

Отдельно президент Франции также затронет тему нарушения прав человека, ведь, учитывая авторитарный поворот Китая, вполне вероятны нарушения по всей стране.



Президент Макрон не должен замалчивать углубление авторитаризма китайского правительства во время своего визита в Пекин,

– сказала директор организации Human Rights Watch во Франции Бенедикт Жаннерод.

Что будет с торговыми отношениями между Китаем и ЕС

Торговля также занимает первое место среди приоритетов Макрона, потому он возьмет с собой крупную делегацию лидеров бизнеса. Также с ним отправятся французские министр финансов Бруно Ле Мер и министр иностранных дел Катрин Колонна.

Кроме того, французский руководитель также предложил президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен сопровождать его в Китай, чтобы они могли говорить единым голосом за весь блок Европейского Союза.

У меня нет европейского мандата, поскольку Франция имеет свою независимую дипломатию, но я привязан к европейской координации,

– сказал Макрон.

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