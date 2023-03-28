СМИ пишет об этом, ссылаясь на данные торговли, фотографии и украинцами, которые говорят, что нашли бронежилеты на передовой.

Кстати говоря Китай начинает страдать, а Россия откажется от весеннего наступления: о чем пишут западные СМИ

Китай может помогать России с бронежилетами

По информации издания, в 2022 году несколько китайских компаний, одна из которых связана с правительством в Пекине, направили части для производства бронежилетов Klass, российскому производителю. Он имеет связи с национальной гвардией и правоохранительными органами государства-агрессорки.

Бронежилеты Klass используют для российских войск в Украине. Хотя непонятно, сколь масштабно использование именно этой марки.

Таким образом, Россия продолжает полагаться на помощь Китаю в поддержке ее военных усилий в Украине, несмотря на давление Запада на Пекин.

Как будут реагировать США

Politico замечает, что вызывает вопрос, как США планируют решать с Китаем проблему предметов двойного назначения. Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон сообщила, что США ввели серьезные санкции экспортного контроля против компаний, способствовавших войне.

Однако Штаты не слишком озабочены появлением этих предметов двойного назначения на поле боя, поскольку Россия якобы давно импортирует такие технологии из Китая.