ЗМІ пише про це, посилаючись на дані торгівлі, фотографії та українцями, які кажуть, що знайшли бронежилети на передовій.

До речі Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

Китай може допомагати Росії з бронежилетами

За інформацією видання, у 2022 році кілька китайських компаній, одна з яких пов’язана з урядом у Пекіні, надіслали частини для виробництва бронежилетів Klass, російському виробнику. Він має зв’язки з національною гвардією та правоохоронними органами держави-агресорки.

Бронежилети Klass використовують для російських військ в Україні. Хоча незрозуміло, наскільки масштабне використання саме цієї марки.

Таким чином Росія продовжує покладатися на допомогу Китаю в підтримці її військових зусиль в Україні, незважаючи на тиск Заходу на Пекін.

Як реагуватимуть США

Politico зауважує, викликає питання, як США планують вирішувати з Китаєм проблему предметів подвійного призначення. Представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон повідомила, що США запровадили серйозні санкції експортний контроль проти компаній, які сприяли війні.

Однак Штати не надто переймаються появою цих предметів подвійного призначення на полі бою, оскільки Росія нібито давно імпортує такі технології з Китаю.