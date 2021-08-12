Маскували наркотики під ліки та косметику: СБУ викрила наркокур'єрів

Служба безпеки України викрила 2 міжнародні канали контрабандного переправлення в Україну наркотиків та прекурсорів. Зловмисники ввозили партії товару під виглядом ліків та косметики.

Правоохоронці викрили наркокур'єрів на території митного посту "Борисполя". Вони намагалися перевезти в іншу країну партію псевдоефедрину, який у підпільних нарколабораторіях використовують для виготовлення метамфетаміну.

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За даними СБУ, середньомісячний дохід зловмисників становив десятки тисяч доларів.

Як діяли наркокур'єри

Зловмисники декларували багаж як лікарські засоби для того, щоб приховати протиправні дії. Після цього вони планували реалізувати товар через власну мережу дилерів.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що затримані є частиною міжнародного злочинного угруповання, яке спеціалізується на збуті гуртових партій наркотиків з однієї з африканських країн.



СБУ викрила наркокур'єрів / Фото пресслужби СБУ

Співробітники СБУ також встановили організатора осередку наркоугруповання в Україні. Наразі розв'язують питання про повідомлення йому та іншим зловмисникам про підозру та обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Крім того, у Києві затримали ще одного організатора контрабандного каналу наркотиків в Україну. Зловмисники переправляли концентрований канабіс з однієї з країн Північної Америки під виглядом косметики.

Для цього вони використовували сервіси міжнародного поштового зв'язку. Організатора затримали під час отримання чергової "посилки".