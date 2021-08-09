Зловмисники майже 10 років обслуговували підприємства реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. Також вони сприяли мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню грошей з бюджету.

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За даними слідства, працівники "центру" реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Зокрема, вдалося виявити 50 підприємств, через які вони здійснювали махінації.

Як діяли зловмисники

Для того, щоб привласнити гроші, зловмисники використовували поетапну схему. Спочатку вони оформлювали несправжні фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки надходила оплата за зобов'язаннями. Після цього працівники "центру" знімали готівку.

Варто зауважити, що вони також надавали послуги зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

Зверніть увагу! За попередніми підрахунками, лише у 2020 році загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ перевищує 600 мільйонів гривень.



СБУ викрила масштабну схему розкрадання грошей / Фото пресслужби СБУ

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Через діяльність зловмисників у 2019 – 2020 роках частина бюджетного фінансування не дійшла за призначенням. Її виділяли для реалізації низки важливих стратегічних проєктів. Мовиться про:

реконструкцію причалу Одеського морського порту;

модернізацію обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;

постачання обладнання на підприємство енергетичного машинобудування.

Під час слідства в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та за адресами проживання учасників схеми одночасно провели 24 обшуки.