Злоумышленники почти 10 лет обслуживали предприятия реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Также они способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению денег из бюджета.

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По данным следствия, работники "центра" регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. В частности, удалось обнаружить 50 предприятий, через которые они осуществляли махинации.

Как действовали злоумышленники

Для того, чтобы присвоить деньги, злоумышленники использовали поэтапную схему. Сначала они оформляли ненастоящие финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета поступала оплата по обязательствам. После этого работники "центра" снимали наличные.

Стоит заметить, что они также предоставляли услуги по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

Обратите внимание! По предварительным подсчетам, только в 2020 году общий объем незаконно сформированного НДС превышает 600 миллионов гривен.



СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег / Фото пресс-службы СБУ

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Из-за деятельности злоумышленников в 2019–2020 годах часть бюджетного финансирования не дошла по назначению. Ее выделяли для реализации ряда важных стратегических проектов. Говорится о:

реконструкции причала Одесского морского порта;

модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;

поставке оборудования на предприятие энергетического машиностроения.

Во время следствия в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы одновременно провели 24 обыска.