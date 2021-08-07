Мужчина пытался избежать уголовной ответственности. Долгое время он скрывался от правоохранительных органов.

Ранее Главу отдела "Львовской железной дороги" поймали на взятке во время тендера на более чем 1 миллион

Накануне бывшего чиновника удалось задержать на железнодорожном вокзале Киева. Экс-железнодорожнику и его соучастнику уже сообщили о подозрениях по статьям о:

служебном подлоге;

присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Справка. Обвинительные материалы по делу уже отправили в суд. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как фигурант мог присвоить деньги

По информации правоохранителей, подозреваемый организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники. Вместе с тем к противоправной деятельности он привлек соучастников – представителей аффилированной коммерческой структуры.

Подрядчики, согласно заключенному договору, должны были обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей. На самом деле никаких работ не проводили, а деньги, переведенные на счета, вывели в тень.