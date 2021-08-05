Женщина брала 5 – 10% от общей суммы договора. О задержании чиновницы сообщили 5 августа.

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1 миллион за победу в тендере

За определенную сумму чиновница обещала победу в тендерах. Деньги предприниматели должны были передавать через посредника на банковскую карточку родственника.

Точно не известно, сколько раз чиновница брала взятку. Однако последний раз сумма превысила 1 миллион гривен. Этот тендер был на приобретение запчастей для локомотивов.



Во Львове руководитель "Львовской железной дороги" брала взятку в размере 1 миллиона гривен / Фото СБУ

Что грозит чиновнице

Сейчас организатору и посреднику объявили о подозрении. Предварительно обыскали их рабочие места и дома.

За совершение такого преступления они могут быть наказаны по двум статьям: принятие неправомерного предложения служащим и незаконное обещание другому должностному лицу. Если вину злоумышленников докажут, то им может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемые также не смогут занимать определенные должности 3 года.