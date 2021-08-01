Об этом пишут СМИ со ссылкой на сам документ спецслужбы. По словам журналистов, согласно документу, основные показатели работы предприятия про всем ключевым направлениям – катастрофические. А следующим шагом должны стать новые уголовные производства в отношении текущего руководства Укрзализныци.

Напомним Опасные для нацбезопасности процессы, – СНБО поручил проверить деятельность Укрзализныци

Ключевой посыл спецслужбы – безалаберность и коррумпированность чиновников Укрзализныци ведет к реальным угрозам национальной безопасности из-за рисков для критической инфраструктуры: пассажиры рискуют попасть в аварию на сошедшем с не ремонтированных рельс поезде, а грузы могут быть доставлены не вовремя или не доставлены вовсе, если они едут в ржавом несколько раз отслужившем свое вагоне,

– говорится в материале.

В частности, в блоке о материально-техническом состоянии компании говорится, что в капитальном ремонте нуждается более 11 тысяч или 31% от всех путей. Из-за аварийного состояния рельсов в 2021 году показатель схождения поездов вырос на 40% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Особенно опасный прецедент произошел с поездом Интерсити+ в марте текущего года возле Запорожья, когда с путей сошло шесть из девяти вагонов.

Изношен и постоянно сокращается тяговой парк, критическое состояние грузового парка вагонов. Средний уровень износа – 90%, до 2025 года будет списан каждый третий вагон. Укрзализныця к этому не готова, что может отразиться не только на ее финпоказателях, но и на ВВП всей страны, поскольку миллионы тонн грузов могут быть попросту не доставлены.

На конец 2020 года стоимость основных фондов компании сократилась на 31 млрд грн (-15%), а в долларовом эквиваленте на треть. Активы компании обесцениваются примерно на 10 миллиардов гривен в год. Объемы капвложений уменьшаются, план освоения инвестиций недовыполнен на 1,1 миллиардов долларов.

Это означает, что у Укрзализныци были ресурсы для обновления инфраструктуры, но она эти возможности просто не использовала,

— пишет издание.

Еще одна шокирующая цифра от СБУ – искусственное занижение руководством компании фонда оплаты труда обычным рабочим "Укрзализныци" на фоне сокращения их количества и формального повышения продуктивности труда. За пять последних лет люди в виде надбавок и премий недополучили порядка 44 миллиардов гривен. Из них 8,9 миллиарда гривен недоначисленно тем, кто непосредственно задействован в обеспечении перевозок и их безопасности.

Критической является ситуация с обслуживанием долговых обязательств на общую сумму более 36 млрд грн. В текущем году должно быть возвращено порядка 8 млрд грн. основного долга.

Проблема пока не решена и угрожает дефолтом компании, что может негативно отразиться на экономике всей страны,

– цитирует издание отчет СБУ.

Особое внимание в СБУ уделили признакам уголовных правонарушений, которые совершали руководители Укрзализныци за последние несколько лет. Большинство из них касается госзакупок. Только в течение 2019 – 2021 годов по материалам органов СБУ по выявленным фактам злоупотреблений сотрудников Укрзализныци зарегистрировано 237 уголовных производств:

объявлено 101 подозрение,

направлено в суд 35 обвинительных актов, по которым вынесено 20 обвинительных приговоров, общая сумма ущерба по которым превышает 1 миллиард гривен.

Как правило, железнодорожники воровали на поставках запчастей сомнительного качества, эксплуатация которых в дальнейшем и приводит к трагическим последствиям, например, сход поездов с рельсов.

Среди других проблем, которые напоминают:

управленческий кризис с невозможностью найти нормального главу компании уже который год,

закупка электроэнергии по завышенным ценам,

сокращение контейнерных перевозок в разы,

неэффективное использование промышленных объектов, в частности, щебеночных карьеров,

недоразвитость системы информационных технологий,

слишком медленная электрификация критических участков,

преждевременное подписание договоров с ЕБРР на получение кредитных средств, из-за чего компания переплатила банку минимум 5 миллионов долларов.

Фактически речь идет о начале масштабной кадровой чистки и карт-бланш на уголовные производства против ключевых фигур компании не только в нынешней, но и в ряде предыдущих каденций. При этом очевидно, что СБУ обладает достаточной доказательной базой, чтобы аргументировать в суде обвинения и против правления, и против наблюдательных советов с баснословными зарплатами, которые молчаливо соглашались с коррупционными злоупотреблениями в компании,

– заключают авторы.