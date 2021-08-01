Про це пише ЗМІ з посиланням на сам документ спецслужби. За словами журналістів, згідно з документом, основні показники роботи підприємства за усіма ключовими напрямками — катастрофічні. А наступним кроком мають стати нові кримінальні провадження щодо поточного керівництва Укрзалізниці.

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Ключовий посил спецслужби – недбалість та корумпованість чиновників Укрзалізниці веде до реальних загроз національній безпеці через ризики для критичної інфраструктури: пасажири ризикують потрапити в аварію на зійшовших з не ремонтованих рейок потягу, а вантажі можуть бути доставлені невчасно або не доставляючи зовсім, якщо вони їдуть в іржавому кілька разів вагоні,

– йдеться в матеріалі.

Зокрема, в блоці про матеріально-технічний стан компанії говориться, що капітального ремонту потребує понад 11 тисяч або 31% від усіх шляхів. Через аварійний стан рейок у 2021 році показник сходження поїздів виріс на 40% в порівнянні з таким же періодом попереднього року. Особливо небезпечний прецедент стався з поїздом "Інтерсіті+" в березні цього року біля Запоріжжя, коли зі шляхів зійшло шість з дев'яти вагонів.

Зношений і постійно скорочується тяговий парк, критичний стан вантажного парку вагонів. Середній рівень зносу – 90%, до 2025 року буде списаний кожен третій вагон. Укрзалізниця до цього не готова, що може позначитися не тільки на її фінпоказники, але і на ВВП всієї країни, оскільки мільйони тонн вантажів можуть бути просто не доставлені.

На кінець 2020 року вартість основних фондів компанії скоротилася на 31 мільярд гривень (-15%), а в доларовому еквіваленті на третину. Активи компанії знецінюються приблизно на 10 мільярдів гривень на рік. Обсяги капвкладень зменшуються, план освоєння інвестицій недовиконаний на 1,1 мільярда гривень.

Це означає, що в Укрзалізниці були ресурси для оновлення інфраструктури, але вона ці можливості просто не використовувала,

– пише видання.

Ще одна шокуюча цифра від СБУ – штучне заниження керівництвом компанії фонду оплати праці звичайним робочим Укрзалізниці на тлі скорочення їх кількості та формального підвищення продуктивності праці. За 5 останніх років люди у вигляді надбавок і премій недоотримали близько 44 мільярдів гривень. З них 8,9 мільярдів недонарахованого тим, хто безпосередньо задіяний в забезпеченні перевезень і їх безпеки.

Критичною є ситуація з обслуговуванням боргових зобов'язань на загальну суму понад 36 мільярдів гривень. У поточному році має бути повернуто близько 8 мільярдів гривень основного боргу.

Проблема поки не вирішена і загрожує дефолтом компанії, що може негативно відбитися на економіці всієї країни,

– цитує видання звіт СБУ.

Особливу увагу в СБУ приділили ознаками кримінальних правопорушень, які здійснювали керівники Укрзалізниці за останні кілька років. Більшість з них стосується держзакупівель. Тільки протягом 2019 – 2021 років за матеріалами органів СБУ за виявленими фактами зловживань співробітників Укрзалізниці зареєстровано 237 кримінальних проваджень:

оголошена 101 підозра,

направлено до суду 35 обвинувальних актів, за якими винесено 20 обвинувальних вироків, загальна сума збитків за якими перевищує 1 млрд грн.

Як правило, залізничники крали на поставках запчастин сумнівної якості, експлуатація яких надалі та призводить до трагічних наслідків, наприклад, сходження потягів з рейок.

Серед інших проблем, які нагадують:

управлінська криза з неможливістю знайти нормального главу компанії вже котрий рік,

закупівля електроенергії за завищеними цінами,

скорочення контейнерних перевезень в рази,

неефективне використання промислових об’єктів, зокрема, щебеневих кар'єрів,

недорозвиненість системи інформаційних технологій,

занадто повільна електрифікація критичних ділянок,

передчасне підписання договорів з ЄБРР на отримання кредитних коштів, через що компанія переплатила банку мінімум 5 мільйонів доларів.

Фактично мова йде про початок масштабної кадрової чистки та карт-бланш на кримінальні виробництва проти ключових фігур компанії не тільки в нинішній, але й в ряді попередніх каденцій. При цьому очевидно, що СБУ володіє достатньою доказовою базою, щоб аргументувати в суді звинувачення і проти правління, і проти наглядових рад з надзвичайними зарплатами, які мовчазно погоджувалися з корупційними зловживаннями в компанії,

– підсумовують автори.