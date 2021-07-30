Данілов зауважив, що ці процеси можуть становити загрозу нацбезпеці України. Саме тому РНБО прийняла протокольне доручення до Кабміну – необхідно розібратися у стані справ і при необхідності ухвалити кардинальні, зокрема, кадрові рішення.

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Там (в Укрзалізниці – 24 канал) на сьогодні є доволі небезпечні з погляду національної безпеки процеси у фінансово-господарській діяльності, у забезпеченні сьогодні сталого функціонування системи,

– наголосив Данілов.

Засідання РНБО 30 липня: головне

Вперше в історії засідання РНБО провели не у Києві. Цього разу політики зібралися на Донбасі.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що вдалося розглянути 8 питань. Зокрема, обговорили зміни у ЗСУ, тарифи на електроенергію та санкції проти контрабандистів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив: в Україні вперше за 30 років затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Політик назвав цю подію історичною для країни.

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