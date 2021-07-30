Про це міністр закордонних справ повідомив під час брифінгу за підсумками Ради національної безпеки й оборони.
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Сьогодні сталася історична подія – вперше за 30 років Незалежності України отримала чітку, зрозумілу та змістовну Стратегію зовнішньополітичної діяльності,
– сказав глава МЗС.
"Попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного, продуманого підходу ми мали ці хитання, стрибки з одного боку в інший. І недостатню ефективність роботи на низці напрямків", – зазначив він.
Дмитро Кулеба наголосив, що завдяки ухваленню цієї Стратегії сьогодні є змога ці проблеми усунути.
- За його словами, президент ставив завдання розробити так Стратегію. Зробити її "предметною", а не "водянистою" і цього результату досягли.
Що відомо про Стратегію
Міністр закордонних справ розповів, що у документі чітко визначена мета зовнішньої політики: "Утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни".
Документ визначає шість пріоритетних напрямків:
- забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.
- протидія агресивній політиці Росії
- курс на членство в ЄС та НАТО
- просування українського експорту та залучення інвестицій
- захист прав, а також інтересів українців закордоном
- просування позитивного іміджу України у світі
У документі аж 254 пункти
Стратегія – це об'ємний документ, у ньому 254 пункти. Зміст можна систематизувати за трьома основними темами:
- Україна – активний учасник міжнародної політики;
- Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу
- Україна – це країна нових економічних можливостей.
Ці 3 принципи, які будуть закладені у кожен крок, які ми здійснюватимемо на зовнішній арені,
– підсумував Дмитро Кулеба.
Брифінг Дмитра Кулеби за підсумками РНБО 30 липня: дивіться відео