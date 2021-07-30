Об этом министр иностранных дел сообщил во время брифинга по итогам Совета национальной безопасности и обороны.

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Сегодня произошло историческое событие – впервые за 30 лет независимости Украины получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности,

– сказал глава МИД.

"Предыдущие 30 лет внешняя политика тоже была, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода у нас были эти колебания, прыжки с одной стороны в другую. И недостаточная эффективность работы на ряде направлений", – отметил он.

Дмитрий Кулеба отметил, что благодаря принятию этой Стратегии сегодня есть возможность эти проблемы устранить.

По его словам, президент ставил задачу разработать так Стратегию. Сделать ее "предметной", а не "водянистой" и этого результата достигли.

Что известно о Стратегии

Министр иностранных дел рассказал, что в документе четко определена цель внешней политики: "Утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны".

Документ определяет шесть приоритетных направлений:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

противодействие агрессивной политике России;

курс на членство в ЕС и НАТО;

продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

защита прав, а также интересов украинцев за границей;

продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

В документе 254 пункта

Стратегия – это объемный документ, в нем 254 пункта. Содержание можно систематизировать по трем основным темам:

Украина – активный участник международной политики;

Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира;

Украина – это страна новых экономических возможностей.

Эти 3 принципа, которые будут заложены в каждый шаг, которые мы будем осуществлять на внешней арене,

– подытожил Дмитрий Кулеба.

Брифинг Дмитрия Кулебы по итогам СНБО 30 июля: смотрите видео