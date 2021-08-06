Викрити злочинну діяльність українського бійця зміг департамент військової контррозвідки СБУ разом з Управлінням СБУ у Рівненській області.

Важливо СБУ викрила зловмисників, що заробляли на лікуванні російських військових у Криму

Як військовий "зливав" дані

Річ у тім, що родич нашого військового є кадровим офіцером збройних сил Росії. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.

Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував:

віддалені сервери збереження даних;

месенджери.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей.



Що виявили СБУ / Фото СБУ

Що загрожує бійцю

Ворожому агенту оголосили про підозру за статтею 111 про державну зраду. Незабаром йому планують обрати запобіжний захід.

Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує:

від 12 до 15 років позбавлення волі;

з конфіскацією майна або без такої.



Зловмиснику вже повідомили про підозру / Фото СБУ