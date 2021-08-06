Викрити злочинну діяльність українського бійця зміг департамент військової контррозвідки СБУ разом з Управлінням СБУ у Рівненській області.
Важливо СБУ викрила зловмисників, що заробляли на лікуванні російських військових у Криму
Як військовий "зливав" дані
Річ у тім, що родич нашого військового є кадровим офіцером збройних сил Росії. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.
Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував:
- віддалені сервери збереження даних;
- месенджери.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей.
Що виявили СБУ / Фото СБУ
Що загрожує бійцю
Ворожому агенту оголосили про підозру за статтею 111 про державну зраду. Незабаром йому планують обрати запобіжний захід.
Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує:
- від 12 до 15 років позбавлення волі;
- з конфіскацією майна або без такої.
Зловмиснику вже повідомили про підозру / Фото СБУ