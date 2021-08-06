За лікування та оздоровлення окупантів керівництво санаторію отримувало мільйонні прибутки щомісяця.
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Як працювала злочинна схема
Після того, як все керівництво санаторію переїхало в Київ, на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій Росії ще з 1 липня 2014 року.
Для того, щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники зареєстрували в Україні "дзеркальну" юридичну особу, керівниками та співробітниками якої є українці. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили:
- печатки, штампи, відтиски;
- документацію;
- електронне листування зі спільниками з окупованого Криму;
- інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.
Що вилучили правоохоронці / Фото СБУ
Яке покарання світить зловмисникам
Наразі одному з організаторів злочинної схеми та його спільниці повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема:
- за статтею 27 про види співучасників;
- за статтею 28 про вчинення злочину групою осіб;
- за статтею 220-2 про фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації.
Наразі тривають слідчі дії, аби встановити причетність до злочину інших осіб. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожує:
- штраф від 800 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 13 600 – 17 000 гривень;
- до 4 років обмеженням волі;
- до 10 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Санаторій, в якому відпочивали проросійські бойовики / Фото СБУ