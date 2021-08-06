За лечение и оздоровление оккупантов руководство санатория получало миллионные прибыли ежемесячно.

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Как работала преступная схема

После того, как все руководство санатория переехало в Киев, на временно оккупированной территории остался лишь генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий России еще с 1 июля 2014 года.

Обратите внимание! В СБУ установили, что он еще и имеет двойное гражданство, которое запрещено в Украине.

Для того, чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники зарегистрировали в Украине "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются украинцы. На счета переводили средства для обналичивания.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли:

печати, штампы, оттиски;

документацию;

электронную переписку с сообщниками из оккупированного Крыма;

другие предметы, удостоверяющие противоправную деятельность.



Что изъяли правоохранители / Фото СБУ

Какое наказание светит злоумышленникам

Сейчас одному из организаторов преступной схемы и его сообщнице сообщили о подозрении по нескольким статьям, в частности:

по статье 27 о видах соучастников;

по статье 28 о совершении преступления группой лиц;

по статье 220-2 о фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации.

Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить причастность к преступлению других лиц. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит:

штраф от 800 до 1 000 необлагаемых минимумов, то есть 13 600 – 17 000 гривен;

до 4 лет ограничения свободы;

до 10 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Санаторий, в котором отдыхали пророссийские боевики / Фото СБУ