За лечение и оздоровление оккупантов руководство санатория получало миллионные прибыли ежемесячно.
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Как работала преступная схема
После того, как все руководство санатория переехало в Киев, на временно оккупированной территории остался лишь генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий России еще с 1 июля 2014 года.
Для того, чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники зарегистрировали в Украине "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются украинцы. На счета переводили средства для обналичивания.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли:
- печати, штампы, оттиски;
- документацию;
- электронную переписку с сообщниками из оккупированного Крыма;
- другие предметы, удостоверяющие противоправную деятельность.
Что изъяли правоохранители / Фото СБУ
Какое наказание светит злоумышленникам
Сейчас одному из организаторов преступной схемы и его сообщнице сообщили о подозрении по нескольким статьям, в частности:
- по статье 27 о видах соучастников;
- по статье 28 о совершении преступления группой лиц;
- по статье 220-2 о фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации.
Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить причастность к преступлению других лиц. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит:
- штраф от 800 до 1 000 необлагаемых минимумов, то есть 13 600 – 17 000 гривен;
- до 4 лет ограничения свободы;
- до 10 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Санаторий, в котором отдыхали пророссийские боевики / Фото СБУ