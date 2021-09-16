Масове вбивство на Фарерах: чому вбивають дельфінів в Данії

На Фарерських островах, що у Данії, 12 вересня вбили понад 1,4 тисячі дельфінів. Зазвичай щорічну акцію проводять у рамках традиційного китобійного промислу – "Гріндадрап".

До вбивства ссавців причетні представники місцевих громад, однак цього року це трапилось незаконно. Навіщо люди щорічно в Данії вбивають тисячі дельфінів, читайте у тексті.

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Чому в Данії вбивають дельфінів та яка історія з цим пов'язана

Вбивство дельфінів у 2021 році провели незаконно. Ба більше, організаторам "Гріндадрапа" про це не повідомили.

Історія забою дельфінів у Данії почалась орієнтовно з 10 століття. Саме тоді місцеві мешканці почали вбивати дельфінів та використовувати їх м'ясо у раціоні. Зазвичай немає фіксованої дати знищення ссавців, адже кожного року вона залежить від рибалок.

Вони щороку діють за такою схемою:

заганяють тварин на пляж човнами та перекривають їм шлях назад до океану;

згодом їх женуть аж доти, доки дельфіни не зайдуть на мілину;

тільки після цього їх витягують на берег та вбивають.

Наразі це вже не настільки потреба, як традиція. Мешканці вважають, що це важлива частина культури та історії. Офіційно, щоб взяти участь у цьому – мисливці повинні мати офіційний сертифікат, що дає їм право вбити тварин.

Природоохоронна організація Sea Shepherd розповіла , що це найбільше полювання на дельфінів на Фарерах. Хоч там традиційно дозволений китобійний промисел, та за даними організації, до цього наймасовішим вважалося вбивство 1200 чорних дельфінів у 1940 році. А тепер в організації припустили, що тепер це вбивство – наймасовіше.

За інформацією уряду островів, в середньому щороку вбивали орієнтовно 600 чорних дельфінів. Причому білобоких дельфінів виловлюють у менше – всього 35 у 2020 році та тільки 10 – у 2019 році.

Організація Sea Shepherd запевняє, що вбивство тварин може перетворюватись у затяжну різанину. Причому гинуть тварини повільно. Активісти процитували ветеринара, який запевнив – середня тривалість вбивства під час полювання на становить 12,7 хвилин, проте часто фіксують вбивство триває протягом 20 хвилин.

Видання ВВС писало – щоб бути допущеним до полювання, необхідно відвідати 2-годинний семінар й отримати ліцензію у ветеринара. Саме там учасників навчають користуватися спеціальним списом – він перебиває спинний мозок дельфіна, паралізуючи його. Тому тварина непритомніє миттєво через те, що припиняється кровопостачання мозку.

Більшість людей проти вбивства тварин

Журналіст фарерського суспільного мовника Kringvarp Foroya Трондур Олсен запевнив, що вони провели швидке опитування, в якому дізнались у людей, чи варто продовжувати вбивати дельфінів.

Трохи більше 50% відповіли – "ні", тоді як "так" сказали трішки більше 30%,

– запевнив журналіст.

Глава Фарерської асоціації китобоїв Олавур Сюрдарберг у інтерв'ю ВВС заявив, що цьогорічне вбивство було надмірним.

Влада ж запевняла, що вбивство дельфінів дозволене як спосіб харчування, а не у промислових цілях.

Що відомо про вбивство дельфінів у Данії