Можливо, співучасник, але не вбивця, – мати підозрюваного у замаху на Фаріон

Мати В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, не вірить у його безпосередню вину. Жінка припускає, що син міг бути лише співучасником.

Олена Зінченко, мати 18-річного В’ячеслава, якого звинувачують у злочині проти мовознавиці, переконана: її син не мав мотивів для вбивства і не володів навичками стрільби. Жінка стверджує, що В'ячеслав приїхав до Львова лише відпочити та зустрітися з друзями.

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Мати підозрюваного про роль сина у злочині

Олена Зінченко розповіла журналістам, що її син завжди був добрим і врівноваженим, любив футбол і книги, і не мав шкідливих звичок. Вона не може повірити, що В’ячеслав міг стати вбивцею.

Гуляти містом – це Слава любить. Привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати – ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив,

– заявила Олена.

Мати підозрюваного також зазначила, що хлопець на фото та відео, оприлюднених поліцією, має інші фізичні характеристики, ніж її син. Вона висловила припущення, що В'ячеслав міг бути використаний як відволікаючий фактор під час злочину.

Сам підозрюваний відповідав, як ставиться до мовознавиці та чи причетний до її смерті. Власне, Зінченко лаконічно заявив , що не знає, як ставиться до Ірини Фаріон та що не має відношення до її смерті.

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В іншому інтерв'ю мати Зінченка констатувала, що не дивилася її відео до вбивства. Також жінка наголошувала, що ніколи не говорила зі сином про мовознавицю та українську мову він знає добре.

Щодо Ірини Фаріон. Якщо чесно, то я почала дивитися її відео тільки після вбивства. До того ми зі Славиком цю тему не чіпали, і він ніколи не згадував про Ірину Фаріон.

Щонайголовніше, пані Олена розповіла, що її син хотів стати військовим. У березні він закінчив курси на оператора безпілотників, ставлячи за приклад свого батька, який уже боєць в українській армії.